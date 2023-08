Microsoft-Aktie: Kursziel liegt bei 316,03 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Die Microsoft-Aktie wird von Analysten als unterbewertet angesehen. Das Kurspotenzial beträgt +7,29% vom aktuellen Wert aus.

• Microsoft zeigt am 17.08.2023 eine positive Entwicklung von +0,26%

• Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 316,03 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,45

Am gestrigen Handelstag erzielt die Microsoft-Aktie ein Plus von +0,26%. In den letzten fünf Tagen hat sie sich neutral mit einem Anstieg um +0,07% entwickelt. Die Analysten sind hinsichtlich der Erwartungen und des Marktgeschehens eindeutig positiv gestimmt.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 316,03 EUR. Dieser Wert basiert auf dem Durchschnittswert der Meinungen der Bankanalytiker. Wird das Ziel erreicht, eröffnet dies Investoren ein Potenzial für eine Rendite in Höhe von +7,29%. Einige Experten teilen diese...