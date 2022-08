Microsoft-Aktie: Der Kampf gegen das tödlichste Tier der Welt!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Gates schrieb kürzlich in seinem Blog über ein Gebäude in Medellín, Kolumbien, in dem Wissenschaftler „Millionen und Abermillionen“ von Moskitos züchten. Die Wissenschaftler füttern die Moskitos mit Fischmehl, Zucker und Blut, so Gates. Insekten retten Leben von Menschen Die Moskito-Zuchtfabrik mag wie ein „Hollywood-Autor’Horrorfilm-Plot“ erscheinen, so der ehemalige Microsoft-Manager, aber in Wirklichkeit helfen die Insekten „Millionen von Leben zu retten… Hier weiterlesen