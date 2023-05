Microsoft-Aktie: Investoren bewahren kühlen Kopf!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Die Microsoft-Aktie trotzt allen Krisen und einem schwachen PC-Markt und bleibt auf einem hohen Niveau. Dies verdankt sie vor allem großen Erfolgen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Mit ChatGPT integriert Microsoft KI in so ziemlich alles, wo es auch nur entfernt sinnvoll erscheint, was ihnen einen klaren Vorteil gegenüber der Konkurrenz gibt. Insbesondere Google musste in den letzten Monaten einiges an Ernüchterung hinnehmen und untermauerte damit noch mehr die Führungsansprüche von Microsoft im Bereich KI.

Kürzlich hat Google jedoch ein neues Sprachmodell für die eigene Technologie vorgestellt, das problemlos mit ChatGPT mithalten kann. Passend dazu wurde angekündigt, dass das neue Modell in Dienste wie Suchmaschinen oder E-Mails integriert werden soll. Obwohl die Anleger deshalb nicht gleich in Panik geraten...