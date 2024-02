Microsoft Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Die Microsoft-Aktie wird von Analysten langfristig als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 33 Bewertungen lauten 28 "Gut", 4 "Neutral" und 1 "Schlecht". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Microsoft. Das Kursziel der Analysten liegt bei 357,69 USD, was eine zukünftige Performance von -11,45 Prozent bedeuten würde. Das führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie von "Schlecht". Die Redaktion vergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Microsoft wird nicht nur durch Analysen von Banken, sondern auch durch die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Microsoft hat eine mittlere Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Microsoft-Aktie sowohl über die letzten 7 Tage als auch über die letzten 25 Handelstage als "überverkauft" eingestuft wird. Dadurch erhält die Aktie in Bezug auf den RSI ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse hat die Aktie von Microsoft ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,58, was 53 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software". Aufgrund dieser Kennzahl wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

