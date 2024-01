Microsoft Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Stimmung der Anleger bei Microsoft ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen waren die Diskussionen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Titels führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 5 positive Signale und 0 negative Signale. Aufgrund dieser Daten erhält die Aktie eine positive Empfehlung im Hinblick auf die Anleger-Stimmung.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses hat Microsoft in den letzten 12 Monaten eine Performance von 63,82 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt nur um 7,63 Prozent gestiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +56,2 Prozent für Microsoft. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Microsoft mit 54,54 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Microsoft ein positives Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite 0,82 Prozent, was 1,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Microsoft eine negative Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Microsoft-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 337,25 USD lag. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 396,51 USD, was einer positiven Abweichung von 17,57 Prozent entspricht. Auch im Rahmen der kurzfristigeren 50-Tage-Analyse liegt der Schlusskurs mit 375,5 USD über dem Durchschnitt, was einer Abweichung von +5,6 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Daten erhält Microsoft eine positive Bewertung in der technischen Analyse.

Insgesamt erhält Microsoft also positive Bewertungen in Bezug auf die Anleger-Stimmung, den Branchenvergleich des Aktienkurses und die technische Analyse. Lediglich die Dividendenpolitik wird negativ bewertet.

