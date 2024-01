Microsoft Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Microsoft wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 26,58, was einer Abweichung von 51 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 54,11 entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Microsoft-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 336,15 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 393,87 USD liegt, was einer Abweichung von +17,17 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 373,94 USD über dem letzten Schlusskurs (+5,33 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält das Unternehmen insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass die Stimmung für Microsoft in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Microsoft auf, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Microsoft liegt derzeit bei 0,82 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Software") von 2,2 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,39 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

