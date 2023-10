Microsoft-Aktie: Das Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Microsoft-Aktie hat sich in den vergangenen Handelswochen als eine Achterbahnfahrt für Investoren erwiesen. Mit einem Schlusskurs von 328 USD in der letzten Handelswoche verzeichnete die Microsoft-Aktie eine erfreuliche Zunahme von 3,9%. Diese Entwicklung steht jedoch im Gegensatz zum 30-Tage-Rückblick, der eine negative Performance von etwa -1,5% zeigt. Trotz eines signifikanten Anstiegs nach der Multi-Milliarden-Dollar-Investition in OpenAI bleibt die Aktie unter ihrem Höchststand von 359 USD. Analysten von UBS Securities gehen davon aus, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen erst ab Mitte 2024 wesentlich anziehen wird, was den Hype um Microsofts KI-Engagement dämpft.

KI-Hype und Investorenrealität

Laut UBS-Analysten Karl Keirstead, Taylor McGinnis und Jeff Hickey hängt die Abkühlung der...