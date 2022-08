Microsoft-Aktie: Das Ende?

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Liebe Leser, Microsoft musste in den zurückliegenden Tagen einen starken Kursrücksetzer in einem allgemein instabilen Handelsumfeld hinnehmen. Hierbei wurden auch wichtige Unterstützungswerte gerissen. In der Folge besteht die Gefahr, dass der Titel auf seine Jahrestiefs abrutscht. Solange die Bären das Ruder in der Hand behalten. Der Aktienkurs des Technologieriesen schlug sich im August wiederholt an der 200-Tage-Linie bei fast 292… Hier weiterlesen