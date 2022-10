Microsoft-Aktie: Diese Vorwürfe haben ordentlich Zündstoff!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Dass große US-Konzerne außerhalb des Heimatmarktes nicht gerade ein Vorbild in Sachen Steuern sind, ist längt bekannt. Nun hat die Organisation CICTAR (Centre for International Corporate Tax Accountability and Research) einen neuen Bericht hierzu vorgelegt. CICTAR: Microsoft soll Milliardenbeträge an Steuern vermieden haben Im Mittelpunkt: Microsoft. Demnach hat der Tech-Gigant allein in Großbritannien, Neuseeland und Australien wohl Steuerzahlungen in Milliardenhöhe… Hier weiterlesen