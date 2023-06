Microsoft-Aktie: Beliebt bei allen!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Nach einem gemischten Börsenjahr 2022 scheint die Microsoft-Aktie im neuen Jahr unaufhaltsam zu sein. Seit Beginn des Jahres ist der Aktienkurs des Software- und Cloud-Riesen um nahezu 40 Prozent angestiegen. In den vergangenen Tagen erreichte die Microsoft-Aktie mehrmals neue Höchststände. Was macht Microsoft momentan so attraktiv für alle?

Microsoft als KI-Macht

Der Hauptgrund für das Interesse an Microsoft liegt in dem Hype rund um künstliche Intelligenz (KI). Mit der Einführung von ChatGPT und der Integration des Chatbots in Anwendungen positioniert sich Microsoft an vorderster Front der KI-Unternehmen.

Im Gegensatz zu anderen Firmen hat Microsoft bereits klare Perspektiven, wie KI-basierte Produkte monetär genutzt werden können. Diese Woche gab das Unternehmen bekannt, dass Nutzer seines Azure-Cloud-Computing-Dienstes...