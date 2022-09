Microsoft-Aktie: Auf zu neuen Höhen?

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Liebe Leser, die Microsoft-Aktie hat im bisherigen Jahresverlauf aufgrund eines schwachen makroökonomischen Umfelds, COVID-bedingter Produktionsschwierigkeiten in China, Währungsproblemen und der Reduzierung der Geschäftstätigkeit in Russland einen beträchtlichen Teil ihres Wertes verloren. Der Analyst von Tigress Financial, Ivan Feinseth, geht jedoch davon aus, dass Microsoft diese Widrigkeiten überwinden wird. Er schätzt die Aussichten von Microsoft positiv ein und sieht bei einem… Hier weiterlesen