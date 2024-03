Micropac Industries Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Micropac Industries wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 58,71, was einem Abstand von 23 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 76,43 entspricht. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse wird Micropac Industries auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 11,66 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (13 USD) um +11,49 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht ebenfalls der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 12,93 USD, was einer Abweichung von +0,54 Prozent entspricht und die Aktie somit in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt ergibt sich somit die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Micropac Industries im Vergleich zur Branche Elektronische Geräte und Komponenten eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 11146,35 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Micropac Industries in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen deuten darauf hin, dass in den Diskussionen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu der Gesamtbewertung "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".