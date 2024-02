Micropac Industries Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die technische Analyse der Micropac Industries zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 11,56 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 13,05 USD liegt und somit einen Abstand von +12,89 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 12,38 USD, was einer Differenz von +5,41 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt zeigt die technische Analyse also eine positive Bewertung für die Micropac Industries-Aktie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes lässt sich sagen, dass die Aktivität und Diskussionsintensität rund um die Micropac Industries-Aktie durchschnittlich ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung, ebenso wie die kaum vorhandenen Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung basierend auf dem langfristigen Stimmungsbild der vergangenen Monate.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen eher neutral über Micropac Industries diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser neutralen Stimmung erhält die Aktie heute ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Abschließend wurde festgestellt, dass Micropac Industries derzeit niedrigere Dividenden auszahlt als der Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten. Der Unterschied beträgt bemerkenswerte 11621,51 Prozentpunkte (0 % gegenüber 11621,51 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.