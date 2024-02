Micropac Industries Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit ins Verhältnis. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Micropac Industries. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 69,23 Punkte, was bedeutet, dass Micropac Industries derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 45,21, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird Micropac Industries in Bezug auf den RSI als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Micropac Industries gab es zuletzt weder besonders positive noch negative Entwicklungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Micropac Industries bei 58. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 78,44) liegt die Aktie unter dem Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ist Micropac Industries derzeit +6,43 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie mit einer Distanz zum gleitenden Durchschnitt von +14,42 Prozent als "Gut" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.