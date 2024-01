Micropac Industries Aktie: Bitte unbedingt beachten

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Micropac Industries liegt bei 90, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 46,08) über dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet eine Überbewertung der Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

In Bezug auf Dividenden schüttet Micropac Industries derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten. Der Unterschied beträgt 11546,47 Prozentpunkte (0 % gegenüber 11546,47 %), was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Micropac Industries-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 11,5 USD liegt. Dies ist nur geringfügig niedriger als der letzte Schlusskurs (12 USD) und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt wird, liegt der Wert bei 11,13 USD, was zu einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,82 Prozent) führt und somit zu einem "Gut"-Rating für die Aktie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität in Bezug auf Micropac Industries gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.