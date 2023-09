Micron: Was für ein Kursziel - 62,56 EUR

Die Aktie von Micron wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 62,56 EUR mit einem möglichen Renditegewinn von -3,52%.

• Am 05.09.2023 legte Micron eine negative Kursentwicklung um -0,64% hin.

• Die Bankanalysten sehen das Kurspotential bei 62,56 EUR.

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” beträgt nunmehr 4,08.

Zuletzt gab es eine positive Entwicklung an den Märkten mit einer Gewinnsteigerung von +4,89% in den letzten fünf Handelstagen. Einige Analysten haben jedoch nicht damit gerechnet und vermutlich überwiegt momentan die optimistische Einschätzung am Markt.

Momentan sind insgesamt 18 Bankanalysten der Auffassung, dass Micron ein starker Kauf ist und weitere acht Experten empfehlen ebenfalls einen Kauf des Unternehmens. Zehn Analysten bewerten die Aktie hingegen als...