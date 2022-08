Micron Technology, Novavax, CarGurus und einige andere große Verlierer vom Dienstag

Finanztrends Video zu Micron Technology



mehr >

Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag mit einem Minus von 150 Punkten an der Nasdaq geschlossen. Hier ist die Liste einiger großer Aktien, die sich in der letzten Sitzung nach unten bewegten.> Magic Empire Global Limited (NASDAQ:MEGL) sank um 89,5 % und schloss bei 12,32 $ aufgrund der Volatilität nach dem Börsengang des Unternehmens am Freitag. AMTD Digital Inc. (NYSE:HKD) fiel… Hier weiterlesen