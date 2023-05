Micron Technology Inc: Analysten sehen Kursziel von 63,49 EUR

Die Aktie von Micron Technology Inc hat gestern mit einem Rückgang um -0,31% abgeschlossen. In den letzten fünf Handelstagen legte die Aktie jedoch um +1,70% zu und erweckt damit einen optimistischen Eindruck am Markt.

Die Bankanalysten bewerten die Aktie im Durchschnitt als starken Kauf und sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial bei 63,49 EUR. Damit eröffnet sich aktuell eine Investitionsmöglichkeit in Höhe von +4,05%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung aufgrund der jüngsten positiven Kursentwicklung.

Insgesamt empfehlen 17 Analysten den Kauf der Aktie und weitere 8 halten sie für kaufenswert. Eine neutrale Einschätzung erhalten sieben Experten während nur zwei Anleger zurzeit zum Verkauf raten.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,09.

Dementsprechend beträgt der Anteil an Optimisten unter den...