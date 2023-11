Micron Quartalszahlen Prognose: Umsatzsteigerung und Verlust erwartet - Aktienanalyse

In etwa sieben Wochen wird das Unternehmen Micron, ansässig in Boise, USA, seine Quartalszahlen für das vierte Quartal bekannt geben. Was können Aktionäre hinsichtlich Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Wie hat sich die Micron-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Lediglich noch 47 Tage sind es, bis die Micron-Aktie mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 69,73 Mrd. EUR nach Börsenschluss die Zahlen für das abgelaufene Quartal präsentieren wird. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Denn aktuellen Datenanalysen zufolge prognostizieren Analystenhäuser eine deutliche Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorquartal. Während der Umsatz von Micron im vierten Quartal des Jahres 2022 bei 6,22 Mrd. EUR lag, rechnet man nun mit einem Anstieg um beachtliche +105,41 Prozent auf 12,77 Mrd. EUR. Auch der Gewinn soll sich verändern und voraussichtlich um -376,87 % auf einen Verlust in Höhe von -3,87 Mrd. EUR fallen.

Aufgrund des Jahresvergleichs zeigen sich Analysten eher optimistisch gestimmt: Der Umsatz soll um +105,41 Prozent steigen (oder fallen) und der Gewinn um -376,87 Prozent sinken auf null Euro pro Aktie.

Auf Jahressicht wird erwartet, dass der Gewinn weiterhin leicht rückläufig ist und sich voraussichtlich um -376,87 % auf null Euro verändern wird. Im Vorjahr belief sich der Gewinn noch auf -5,46 Mrd. EUR. Der Verlust pro Aktie soll demnach bei -4,16 Euro liegen.

Bislang reagieren Aktionäre nur teilweise auf die Schätzungen der Quartalszahlen von Micron. In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs um +8,89 Prozent verändert.

Analysten bewerten die Auswirkungen im Hinblick auf den Aktienkurs wie folgt: Innerhalb von 12 Monaten sollte die Aktie bei einem Kurs von 73,25 EUR stehen, was eine Gewinnprognose von +3,86 Prozent basierend auf dem aktuellen Kurs bedeutet. Wer momentan einsteigen möchte, kann gemäß den Expertenschätzungen mit einer Rendite von +3,86 Prozent innerhalb eines Jahres rechnen.

Gemäß der Charttechnik zeigt Micron einen stark positiven Kurstrend und der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keinen Widerstand.

