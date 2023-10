Micron Quartalszahlen: Erwartetes massives Umsatzwachstum trotz sinkender Gewinne

In nur -15 Tagen wird das US-amerikanische Unternehmen Micron seine Quartalszahlen für das vierte Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen ihnen erwarten. Außerdem stellt sich die Frage, wie sich die Micron Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Die Marktkapitalisierung der Micron Aktie liegt aktuell bei 70,63 Mrd. EUR. In Kürze werden also die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben. Analysten gehen davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal zu einem starken Umsatzwachstum kommen wird. Im vierten Quartal 2022 lag der Umsatz noch bei 6,30 Mrd. EUR und soll nun auf 13,10 Mrd. EUR steigen – ein Plus von beeindruckenden 108,07 Prozent! Beim Gewinn hingegen wird voraussichtlich ein Rückgang um -380,45 Prozent erwartet, sodass dieser voraussichtlich bei -3,97 Mrd. EUR liegen...