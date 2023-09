Micron Quartalsbilanz: Erwarteter Umsatzanstieg von +102,99%, Gewinnprognosen und Aktientrends

In 15 Tagen, genauer gesagt am [Datum], wird das amerikanische Unternehmen Micron mit Sitz in Boise seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen. Investoren und Analysten warten gespannt auf die Zahlen und fragen sich, welche Umsatz- und Gewinnzahlen zu erwarten sind. Außerdem stellt sich die Frage, wie sich die Micron Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Die Micron Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von beeindruckenden 71,83 Mrd. Euro und wird nach Börsenschluss die neuen Quartalszahlen bekanntgeben. Die Analysten sind zuversichtlich gestimmt und prognostizieren ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im vierten Quartal des Jahres 2022 erzielte Micron einen Umsatz von 6,21 Mrd. Euro – jetzt wird prozentual ein Anstieg um beeindruckende +102,99 Prozent auf 12,60 Mrd. Euro erwartet....