Micron Quartalsbericht: Was erwarten Aktionäre und Analysten von den Zahlen?

In knapp zwei Wochen wird das US-amerikanische Unternehmen Micron seinen Quartalsbericht für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Wie schneidet die Micron Aktie im Vergleich zum Vorjahr ab?

In -13 Tagen wird also der Marktwert des Unternehmens Micron, das sich in Boise befindet, nach Börsenschluss bekannt gegeben werden. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 60,55 Mrd. Euro. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf diese Informationen. Laut aktuellen Analysen wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht rückläufig ist. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz von Micron noch 7,88 Mrd. Euro, nun rechnet man mit einem Rückgang um -57,80 Prozent auf 3,32 Mrd. Euro. Auch beim Gewinn erwartet man eine Veränderung:...