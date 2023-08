Micron: Potenzial für weiteren Kursanstieg

Die Aktie von Micron wird momentan von vielen Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 62,46 EUR, was einem möglichen Anstieg um +5,90% entspricht.

Am gestrigen Handelstag konnte das Unternehmen einen Zuwachs von +0,05% verzeichnen und auch in der vergangenen Woche gab es eine relativ neutrale Entwicklung.

• Microns Guru-Rating bleibt mit 4,08 stabil

• Aktueller Kurszielpreis liegt bei 62,46 EUR

• Von insgesamt 18 Analysten gibt ein Großteil ein positives Rating ab (+68,42%)

Von den insgesamt 18 befragten Analysten halten die meisten (18) die Aktie für einen “Kauf”, während nur einer zum Verkauf rät.

Dies zeigt sich auch im bewährten Trend-Indikator “Guru-Rating”, welcher unverändert bei 4,08 bleibt.

Obwohl nicht alle Experten gleichermaßen optimistisch sind wie der größte Teil der...