Micron: Potenzial für Kursanstieg von 13,53% auf 62,29 EUR

Die Bewertung der Aktie von Micron wird derzeit als zu niedrig angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 62,29 EUR und bietet Investoren ein Potenzial für einen Anstieg um +13,53%.

• Microns gestrige Kursentwicklung am Finanzmarkt betrug -0,77%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,11

In den letzten fünf Handelstagen verlor die Aktie insgesamt -6,03%, was eine pessimistische Stimmung am Markt widerspiegeln könnte.

18 Bankanalysten bewerten die Aktie als starken Kauf mit einer positiven Einschätzung des Trend-Indikators “Guru-Rating”. Nur zwei Analysten empfehlen einen Verkauf. Die restlichen acht Experten halten sich neutral.

Micron hat trotz eines schwachen Trends ein erhebliches Potenzial für Kurssteigerungen und steht im Fokus von Investoren.