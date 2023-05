Micron: Mittelfristiges Kursziel von 63,19 EUR

Die Aktie des Halbleiter-Spezialisten Micron hat gestern am Finanzmarkt eine leichte Abwärtsbewegung von -1,12% hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete der Wert jedoch insgesamt einen neutralen Trend mit einem kleinem Plus von +0,08%.

Analysten sind sich einig: Derzeit wird die Aktie nicht richtig bewertet und weist ein mittelfristiges Kurspotential auf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 63,19 EUR – das entspricht einem Aufwärtspotential von +12,56%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten neutralen Trend.

Guru-Rating bleibt mit 4,09 stabil

Insgesamt haben sich 17 Analysten positiv zur Aktie geäußert und empfehlen “stark kaufen”. Acht weitere Experten sehen Potenzial im Wertpapier und geben ein Kauf-Rating ab. Sieben Bankexperten haben eine neutrale Haltung...