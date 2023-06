Micron: Mittelfristiges Kursziel bei 64,95 EUR

Die Aktie von Micron wird derzeit nach Meinung von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 64,95 EUR und somit um +5,03% über dem aktuellen Wert.

• Gestern verzeichnete die Aktie von Micron eine Entwicklung von -1,69%

• Der Durchschnittswert des Guru-Ratings bleibt unverändert bei 4,06

• Laut derzeitiger Einschätzung sind 68,57% der Analysten optimistisch gestimmt

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte Micron ein Wachstum von +0,31% verzeichnen. Die Stimmung am Markt scheint derzeitig neutral zu sein. Die Bankanalysten sehen in der Aktie ein großes Potential mit einem mittelfristigen Zielwert von 64,95 EUR und rechnen mit einem Anstieg um +5,03%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des zuletzt neutralen Trends.

Dennoch halten sich viele Analysten an ihrer positiven...