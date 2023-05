Micron: Mittelfristiges Kursziel bei 62,29 EUR

Microns Aktie wird von Analysten als unterbewertet eingestuft.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 62,29 EUR – ein Potenzial von +11,68%.

• Micron: Am 03.05.2023 mit -0,79%

• Guru-Rating von Micron bleibt das selbe mit 4,11

• Von 18 Analysten empfehlen 16 die Aktie zum Kauf.

Am gestrigen Tag verzeichnete Microns Aktie eine negative Kursentwicklung von -0,79%.

In den letzten fünf Handelstagen sank der Kurs um insgesamt -0,61%, was auf eine aktuelle pessimistische Marktstimmung hinweist.

Dennoch sind sich Bankanalysten einig und sehen das mittelfristige Ziel des Unternehmens bei einem Wert von 62,29 EUR.

Dies würde einen Anstieg um +11.68% bedeuten und eröffnet Investoren somit ein großes Potential.

Von insgesamt achtzehn Analysten empfehlen sechszehn einen starken Kauf der Aktie.

Acht Experten zeigten sich optimistisch...