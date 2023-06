Micron: Kursziel von 65,08 EUR in Sicht

Die Aktie des Technologiekonzerns Micron konnte sich gestern nicht behaupten und verzeichnete ein Minus von -0,54%. In den letzten fünf Handelstagen gab es eine negative Entwicklung um -3,74%, was auf pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Doch die Bankanalysten sind der Meinung, dass das wahre Kurspotenzial bei 65,08 EUR liegt. Das entspricht einem mittelfristigen Kursanstieg von +6,80%. Allerdings gibt es unterschiedliche Auffassungen unter den Analysten bezüglich des aktuellen Trends.

Von insgesamt 17 Analysten empfehlen 7 die Aktie als Kauf und weitere 8 Experten halten sie für neutral. Lediglich 2 Analysten sehen aktuell einen Verkauf als sinnvoll an. Somit sind immerhin +68,57% der Analysten optimistisch gestimmt.

Zudem bleibt das Guru-Rating mit einem Wert von 4,06 unverändert positiv.