Micron: Kursziel von 64,00 EUR – ein starkes Kaufsignal

Die Aktie des Halbleiterherstellers Micron wird derzeit von den Bankanalysten als unterbewertet erachtet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 64,00 EUR und somit um +0,41% über dem aktuellen Kursniveau.

• Micron verzeichnete am 31.05.2023 eine negative Rendite von -4,56%

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,09

• Von insgesamt 17 Analysten halten alle die Aktie für einen Kauf

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte Micron trotz einer negativen Tagesrendite von -4,56% ein positives Ergebnis in Höhe von +2,84% vorweisen. Die Stimmung an der Börse ist daher aktuell überwiegend positiv gestimmt.

Das durchschnittliche Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,09 auf einem konstant hohen Niveau bestehen. Insgesamt empfehlen alle Bankanalysten seinen Kunden die Aktie zu kaufen oder zumindest zu halten. So...