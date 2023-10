Micron: Kursziel von 64,00 EUR laut Analysten ein Ziel wert

Die Aktie von Micron hat am 06.10.2023 einen Anstieg um +1,32% verzeichnet und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt ein Plus von +2,94%. Die Stimmung am Markt ist optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Micron liegt bei 64,00 EUR. Dies entspricht einer potenziellen Rendite von -3,54%. Derzeit empfehlen jedoch nur wenige Experten einen Verkauf der Aktie. Laut “Guru-Rating” liegt das Rating nun bei stabilen 4,08 Punkten.

Von den insgesamt 18 Analysten sehen allein schon 68,42% die Aktie als stark kaufenswert an. Zudem bewerten acht weitere Analysten sie als Kaufempfehlung und zehn halten sie für neutral. Nur eine Bank empfiehlt aktuell einen Verkauf der Aktien.

Somit scheint das Potenzial der Micron-Aktien aktuell hoch zu sein.

Zusammengefasst:

– Am gestrigen Tag stieg die Micron-Aktie um +1,32%

– Das...