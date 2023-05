Micron: Kursziel von 62,50 EUR - Analystenoptimismus bei +13,65%

Die Aktie des Halbleiterherstellers Micron ist der Meinung von Experten aktuell unterbewertet und bietet Investoren ein Potenzial von +13,65%. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 62,50 EUR.

• Micron verzeichnete am 10.05.2023 eine negative Kursentwicklung von -1,03%

• Analysten sind im Durchschnitt optimistisch gestimmt mit einem Kurspotenzial von +13,65%

• Das Guru-Rating für Micron bleibt unverändert bei 4,09

In den vergangenen fünf Handelstagen erlitt die Aktie zwar einen schwachen Trend mit einer Gesamtperformance in Höhe von +0,11%, jedoch scheinen Bankanalysten trotzdem sehr zuversichtlich.

17 Experten empfehlen die Aktie stark zum Kauf und weitere 18 geben das Rating “Kauf”. Acht Analysten bewerten neutral und lediglich einer sieht sie als Verkauf an. Insgesamt sind somit noch immer mehr als 70% der Experten...