Micron: Kursziel von 61,23 EUR prognostiziert

Nach Ansicht einiger Analysten wird die Micron-Aktie derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel beträgt laut Bankanalysten 61,23 EUR und liegt damit um -3,48% unter dem aktuellen Kurs.

• Micron legt am 04.08.2023 um +1,06 % zu

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt bei 4,08

• Optimistische Einschätzung durch mehr als zwei Drittel der Analysten

Am Finanzmarkt konnte die Aktie von Micron gestern ein Plus von +1,06% verbuchen. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich jedoch insgesamt eine Abwärtsentwicklung von -2,07%, was auf eine momentan pessimistische Stimmung hindeutet.

Die meisten Analysten bewerten die Aktie jedoch positiv mit einem mittelfristigen Kursziel in Höhe von 61,23 EUR. Dies entspricht einer Risikoabweichung von -3,48%. Von insgesamt 18 befragten Experten sind aktuell allein acht davon überzeugt dass es...