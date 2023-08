Micron: Kursziel von 61,23 EUR laut Analystenmeinungen

Die Aktie von Micron hat am vergangenen Handelstag eine positive Kursentwicklung von +0,83% verzeichnet. In den letzten fünf Tagen liegt das Ergebnis bei -0,39%, was auf eine derzeit neutrale Stimmung im Markt hinweist. Trotzdem sind die Bankanalysten optimistisch gestimmt und sehen ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 61,23 EUR.

• Micron legte am 07.08.2023 um +0,83% zu

• Das Kursziel beträgt laut Analystenberichten 61,23 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,08

18 Analysten sprechen sich aktuell für einen starken Kauf aus und acht weitere Experten halten ebenfalls ein Kauf-Rating für angemessen. Zehn weitere Fachleute setzen auf “halten”, während nur ein einziger Experte die Meinung vertritt, dass die Aktie verkauft werden sollte.

Somit ergibt sich insgesamt ein positives Bild mit einem Anteil an optimistischen...