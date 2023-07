Micron: Kursziel von 60,56 EUR laut Analysten nicht erreicht

Die Aktie von Micron ist nach Meinung der Bankanalysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 60,56 EUR – eine Abweichung um -6,29% vom aktuellen Kurs.

• Micron legt am 28.07.2023 um +0,18% zu

• Mittelfristiges Kursziel von Micron bei 60,56 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,08

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von Micron einen Anstieg um +0,18% verzeichnen und in den letzten fünf Handelstagen sogar ein Plus von insgesamt +8,74%. Trotz des positiven Trends sind sich jedoch nicht alle Analysten einig über das Potenzial der Aktie.

Derzeit empfehlen lediglich 1 Analyst(en) den Verkauf der Aktie. Währenddessen sehen 8 Experten sie als Kaufchance an und weitere 10 bewerten sie mit “halten”. Insgesamt gibt es somit eine optimistische Stimmung im Markt.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating”...