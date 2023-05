Micron: Kursziel bei 64,06 EUR

Die Aktie von Micron gilt derzeit als unterbewertet und könnte Investoren eine Rendite in Höhe von -1,42% eröffnen. Das mittelfristige Kursziel für das Unternehmen liegt bei 64,06 EUR.

• Am 26.05.2023 legte Micron um +0,12% zu

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,09

In den letzten fünf Handelstagen konnte die Aktie von Micron um insgesamt +5,23% zulegen und auch gestern gab es ein kleines Plus von +0,12%. Die Stimmung an der Börse ist daher aktuell eher optimistisch.

17 Analysten sind der Meinung, dass die Aktie ein starker Kauf ist und weitere acht Experten empfehlen ebenfalls einen Kauf. Sieben Analysten bewerten Micron neutral mit “halten”. Nur zwei Experten sprechen sich für einen Verkauf aus und einer geht sogar davon aus, dass man die Aktie sofort verkaufen sollte.

Das positive Bild wird durch das stabile Guru-Rating...