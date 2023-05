Micron: Kursziel bei 63,77 EUR - Analysten sehen Aufwärtspotenzial

Die Aktie von Micron verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -0,32%, was sich in einer wöchentlichen Summe von -2,62% widerspiegelt. Der Markt zeigt sich derzeit pessimistisch und die Stimmung eindeutig.

Trotz dessen sind Bankanalysten im Durchschnitt davon überzeugt, dass das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 63,77 EUR liegt. Wenn sie Recht behalten sollten, bietet dies Investoren ein Potenzial von +4,41%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten schwachen Entwicklung.

Derzeit empfehlen insgesamt 17 Analysten den Kauf der Aktie und weitere acht geben ihr ein “Kauf”-Rating mit zurückhaltendem Optimismus. Sieben Experten bewerten sie als “halten”, während zwei sie zum Verkauf empfehlen und einer sogar einen sofortigen Verkauf fordert. Insgesamt ergibt dies...