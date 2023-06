Micron: Kurspotenzial von +0,41% - Kursziel bei 64,00 EUR

Die Aktie von Micron verliert am gestrigen Tag an Wert und notiert mit einem Minus von 4,56%. In den letzten fünf Handelstagen zeigt sich jedoch insgesamt ein positiver Trend. Viele Analysten sind der Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist.

• Am 31.05.2023 wird der Kurs von Micron um -4,56% fallen.

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 64,00 EUR (+0,41%).

• Der aktuelle Guru-Rating-Wert beträgt unverändert 4,09.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktien von Micron liegt bei 64 Euro je Anteilsschein. Würde das Ziel erreicht werden können Anleger eine Rendite in Höhe von +0,41 % erwarten können. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten negativen Trend. Von insgesamt achtzehn befragten Bankanalysten empfehlen dabei siebzehn ein starkes Kaufsignal aufgrund einer hohen...