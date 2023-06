Micron: Investoren können sich über ein Kurspotenzial von +4,39% freuen

Die Micron-Aktie ist laut Analysten momentan unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 64,97 EUR, was einem Potenzial von +4,39% entspricht.

• Am 19.06.2023 legte die Micron-Aktie um +0,61% zu

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,06

Gestern verzeichnete Micron an der Börse einen Anstieg um +0,61%, was in den vergangenen fünf Handelstagen einer Gesamtsteigerung von +0,30% entspricht. Der Markt scheint daher im Moment neutral gestimmt zu sein.

17 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und sieben weitere Experten sind optimistisch eingestellt und bewerten sie mit “Kauf”. Acht analystische Bewertungen bleiben auf dem Standpunkt des “Haltens”. Zwei Analysten raten zum Verkauf und einer geht sogar so weit zu sagen, dass man sofort verkaufen sollte.

Insgesamt stufen also noch immer rund 69 %...