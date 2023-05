Micron: Hat ein mittelfristiges Kursziel von 64,05 EUR

Nach Meinung der Analysten ist die Aktie von Micron aktuell unterbewertet und das wahre Kursziel liegt bei -7,07% unter dem aktuellen Wert.

• Am 26.05.2023 stieg die Aktie um +6,21%

• Das mittelfristige Kursziel für Micron beträgt 64,05 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,09

Am gestrigen Tag legte Micron am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +6,21% hin. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage zeigen insgesamt einen Anstieg von +11,63%. Der Markt scheint also derzeit relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für Micron liegt gegenwärtig bei 64,05 EUR. Die Bankanalysten sind sich im Durchschnitt einig darüber und schätzen den potenziellen Gewinn auf -7,07% ein. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung angesichts des positiven Trends in letzter Zeit.

17 Analysten bewerten...