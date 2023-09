Micron: Auf dem Weg zu einem Kursziel von 62,56 EUR

Die Aktie von Micron wird derzeit laut Analysten unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 62,56 EUR und damit -4,43% vom aktuellen Kurs entfernt.

• Am 04. September 2023 legte Micron um +0,31% zu.

• Das mittelfristige Kursziel von Micron liegt bei 62,56 EUR.

• Laut dem Guru-Rating hat Micron nun einen Wert von 4,08 (Vorheriges Rating ebenfalls 4,08).

Gestern konnte die Aktie von Micron eine positive Entwicklung am Finanzmarkt verzeichnen (+0,31%). In den letzten fünf Handelstagen stieg sie sogar um beachtliche +5.89%, was auf eine insgesamt optimistische Stimmung im Markt hindeutet.

Analysten sind sich einig darüber, dass das wahre Potenzial der Aktie noch nicht vollständig ausgeschöpft wurde – zumindest laut des mittelfristigen Kursziels in Höhe von 62.56 EUR. Diese Einschätzung teilen allerdings nicht alle Experten...