Micron: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 62,90 EUR

Die Aktie von Micron hat in den vergangenen fünf Handelstagen leicht an Wert verloren (-0,58%) und notierte gestern mit einem Plus von 0,16%. Der Markt scheint derzeit relativ neutral gestimmt. Doch laut Bankanalysten ist die Aktie aktuell unterbewertet und könnte noch Potential haben.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 62,90 EUR. Wenn dies eintreffen sollte, würde sich ein Kursrisiko in Höhe von -3,58% ergeben. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht: Von insgesamt 18 Analysten bewerten 8 Micron als “Kauf”, während weitere 10 das Rating “halten” vergeben. Lediglich ein Experte empfiehlt einen Verkauf.

Das positive Guru-Rating von nunmehr 4,08 (vorher ebenfalls schon bei diesem Wert) bestätigt die Einschätzung vieler Analysten und lässt zumindest vorsichtig optimistisch stimmen.

• Micron legt um +0,16% zu

