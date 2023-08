Micron: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 61,23 EUR

Die Aktie von Micron hat in den letzten fünf Handelstagen an Wert verloren und auch gestern einen Rückgang um -1,73% verzeichnet. Die Stimmung am Markt ist pessimistisch.

Doch Bankanalysten sind anderer Meinung und sehen ein mittelfristiges Kursziel von 61,23 EUR für die Aktie. Das entspricht einem Potenzial von +2,96%.

Von insgesamt 18 Analysten werden aktuell 68,42% als optimistisch eingestuft. Acht Experten raten zum Kauf und zehn zum Halten der Aktie. Nur ein Experte rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating liegt unverändert bei 4,08.

Fazit: Trotz des aktuellen Trends am Markt gibt es unter den Analysten eine positive Einschätzung für die Zukunft der Micron-Aktie mit einem Kursziel von 61,23 EUR.