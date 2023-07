Micron: Analysten sehen Kurspotenzial von +17,16% - Kursziel bei 64,77 EUR

Die Aktie von Micron verzeichnete gestern einen Rückgang um -0,95% und in den letzten fünf Handelstagen fiel der Wert um insgesamt -3,72%. Die Stimmung am Markt ist somit eher pessimistisch. Doch das wahre Kurspotenzial der Aktie liegt laut Bankanalysten bei einem mittelfristigen Kursziel von 64,77 EUR und damit einem möglichen Plus von +17,16%.

• Microns Guru-Rating bleibt mit 4,06 unverändert

• Aktuell empfehlen 68,57% der Analysten die Aktie zu kaufen oder zu halten

• Dennoch sind einige Experten skeptisch und bewerten sie als Verkauf (10%) oder raten sogar zum sofortigen Verkauf (5%)

Insgesamt sind sich jedoch 73% aller Analysen einig: Kaufen oder Halten!