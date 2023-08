Micron: Aktuelles Kursziel bei 61,23 EUR - Analysten sind optimistisch

Am gestrigen Tag fiel die Aktie von Micron am Finanzmarkt um -0,86%. Die vergangenen fünf Handelstage lassen jedoch einen positiven Trend erkennen und summierten sich auf +5,04%, was eine relative Optimistik des Marktes vermuten lässt. Im Durchschnitt der Meinung der Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel derzeit bei 61,23 EUR mit einem möglichen Investitionsspielraum von -4,65%.

18 Analysten sehen die Aktie als starken Kauf an und weitere 8 teilen diese positive Einschätzung. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,08. Lediglich ein Experte empfiehlt den Verkauf oder den sofortigen Verkauf dieser Aktie. Dennoch können Aktionäre zuversichtlich sein: Der Anteil der Analysten mit einer optimistischen Sichtweise beträgt immer noch stolze +68,42%.