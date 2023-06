Micron: Aktuell unterbewertet - Kursziel bei 64,13 EUR

Die Aktie des amerikanischen Halbleiterherstellers Micron befindet sich derzeit nach Meinung von Analysten in einer Unterbewertung. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel beträgt 64,13 EUR und würde damit ein Potenzial von +5,02% für Investoren eröffnen.

• Am 09.06.2023 verzeichnete die Micron-Aktie eine positive Entwicklung von +0,79%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,06

• Derzeit empfehlen 68,57% der Analysten mindestens den Kauf

Trotzdem scheint die Stimmung am Markt zum jetzigen Zeitpunkt eher pessimistisch zu sein. In den vergangenen fünf Handelstagen fiel der Kurs um -2,86%. Obwohl insgesamt 17 Analysten das Papier als starken Kauf anpreisen und weitere sieben es immerhin mit “Kauf” bewerten würden; sehen acht Experten das Unternehmen lediglich als neutral an. Zwei Analysten halten aktuell einen Verkauf für...