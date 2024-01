Micron Aktie: Das war nur der Anfang!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Micron beträgt 39, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 70,5 für "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (ca. 44 Prozent) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird Micron daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Micron in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist ebenfalls gesunken, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Auf dieser Stufe wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Micron-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 68,98 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 83,39 USD liegt, was einer Abweichung von +20,89 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (78,29 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,51 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating für die Micron-Aktie führt. Insgesamt erhält die Micron-Aktie damit in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen zu Micron geäußert wurden. Auch die Kommentare und Meinungen der letzten Tage waren größtenteils positiv. Insgesamt ergibt sich daraus, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird. Zudem wurden im zurückliegenden Zeitraum sechs positive Handelssignale ermittelt, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Aktie führt. Zusammenfassend ist die Redaktion daher der Auffassung, dass die Aktie von Micron in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen als "Gut" bewertet wird.

