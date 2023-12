Micron Aktie: Das war ja klar …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet auf eine mögliche Überkaufsituation hin, während ein niedriger RSI auf eine mögliche Überverkaufssituation hindeutet. Beim Micron beträgt der RSI7 aktuell 35,76, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 liegt bei 38,54, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Micron mit einem Wert von 39,24 unter dem Branchendurchschnitt. Dies zeigt, dass die Aktie im Vergleich zu anderen in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche günstig erscheint.

Die Dividendenrendite von Micron liegt bei 0,66 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,23 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine schlechte Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt der 200-Tage-Durchschnitt einen aktuellen Wert von 66,35 USD, während der letzte Schlusskurs bei 78,16 USD liegt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 72,18 USD, was ebenfalls über dem letzten Schlusskurs liegt. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Micron insgesamt eine gute Bewertung.

Insgesamt zeigt die technische Analyse des Micron-Wertpapiers neutrale bis positive Bewertungen in Bezug auf den RSI und die trendfolgenden Indikatoren, während das KGV auf eine günstige Bewertung hinweist. Allerdings erhält die Aktie eine schlechte Bewertung in Bezug auf die Dividendenrendite.

