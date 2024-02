Micron Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 8 Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an 3 Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen Micron gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut". Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Kaufsignalen. Genauer gesagt gab es 7 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) basierend auf der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie von Micron im vergangenen Jahr eine Rendite von 71,92 Prozent erzielt, was 507,57 Prozent unter dem Durchschnitt (579,49 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 3926,06 Prozent, wobei Micron aktuell 3854,14 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Micron-Aktie derzeit bei 72,11 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 80,71 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +11,93 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 hat in den letzten 50 Tagen einen Stand von 83,76 USD, was einer Distanz von -3,64 Prozent entspricht und die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Analysten bewerten die Micron-Aktie derzeit insgesamt als "Gut". In den letzten zwölf Monaten setzt sich das Rating aus 13 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Auch die jüngeren Reports der Analysten kommen im Schnitt zur gleichen Beurteilung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 80,92 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 0,26 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Empfehlung darstellt. Alles in allem erhält Micron eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

