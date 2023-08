Micron: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 61,23 EUR

Am gestrigen Handelstag verlor die Micron-Aktie am Finanzmarkt -0,71%. In den letzten fünf Handelstagen fiel sie insgesamt um -4,93%. Der Markt zeigt sich derzeit pessimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Micron liegt laut Durchschnittseinschätzung von Bankanalysten bei 61,23 EUR. Dies entspricht einem Risiko von nur -0,31% gegenüber dem aktuellen Kurs. Während ein Großteil der Analysten die Aktie weiterhin als stark kaufenswert ansieht (68,42%), gibt es auch eine neutrale Einschätzung durch 10 Experten und eine negative Meinung eines Analysten.

Zusammengefasst lässt sich sagen: Die aktuelle Bewertung von Micron ist aus Sicht vieler Experten zu niedrig angesetzt und das Unternehmen hat Potenzial für weitere positive Entwicklungen. Das Guru-Rating bleibt mit 4,08 unverändert positiv.