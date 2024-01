Micron Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Welsbach Technology Metals Acquisition Corp":

In den letzten Wochen konnte bei Micron eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu besonders positiven Themen wahrgenommen wurde. Daher wird das Sentiment bei Micron als "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden jedoch keine signifikanten Unterschiede festgestellt, weshalb diese Bewertung als "Neutral" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite bei Micron beträgt derzeit 0,66 Prozent, was 1,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Micron eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs von Micron von 84,82 USD eine positive Entfernung von +22,17 Prozent vom GD200 (69,43 USD), was als "Gut"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 79,41 USD, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 11-mal die Einschätzung "Gut", 2-mal die Einschätzung "Neutral" und 0-mal die Einschätzung "Schlecht" für Micron vergeben. Langfristig erhält der Titel somit das Rating "Gut". In Bezug auf den aktuellen Kurs von 84,82 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -6,65 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 79,18 USD führt. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung durch institutionelle Analysten und somit zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

